انت الان تتابع رغم تعثر مانشستر يونايتد.. جيجز يعلن دعمه لمورينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد علي مبروك ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٢ م
شدد قائد مانشستر يونايتد السابق ريان جيجز على ضرورة استمرار جوزيه مورينيو فى الإدارة الفنية للفريق الفترة القادمة، وعدم الانصياع لأي مطالبات بإقالته من قبل المشجعين، وأكد أسطورة المنتخب الويلزي السابق على ضرورة استمرار السبيشل وان مع الشياطين الحمر من خلال حديثه اليوم الإثنين لشبكة "سكاي سبورتس"، وقال: "لا أرى أن تغيير المدرب لن يحدث أى تغيير على الفريق فى الوقت الحالي، الجميع يعلم أن مورينيو لطالما كان مدربا ناجحا طوال الأعوام الماضية، أعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من الاستقرار فى الفترة القادمة، لذا يجب علينا التمسك بمورينيو فى الفترة القادمة".
وأضاف: "يجب أن تتغير النتائج فى الفترة القادمة، ونحن نملك مدربا ولاعبين قادرين على فعل ذلك، فى كل مباراة يحدث تعثر، فأنت تجعل مهمة الوصول إلى المراكز الأربع الأولى صعبة للغاية". واختتم جيجز حديثه قائلا: "الحل الوحيد أمام مانشستر يونايتد الآن هو عدم تلقي الهزيمة فى 7 أو 8 مباريات، الفريق يحتاج
وأضاف: "يجب أن تتغير النتائج فى الفترة القادمة، ونحن نملك مدربا ولاعبين قادرين على فعل ذلك، فى كل مباراة يحدث تعثر، فأنت تجعل مهمة الوصول إلى المراكز الأربع الأولى صعبة للغاية".
واختتم جيجز حديثه قائلا: "الحل الوحيد أمام مانشستر يونايتد الآن هو عدم تلقي الهزيمة فى 7 أو 8 مباريات، الفريق يحتاج لاستعادة الثقة".
وكان مانشستر يونايتد قد تعرض لتعثر جديد يوم السبت الماضي فى الجولة الـ13 من البريميرليج، بعدما تعادل الفريق سلبيا أمام كريستال بالاس، وبهذا التعادل يواصل اليونايتد احتلاله المركز السابع فى جدول ترتيب البطولة برصيد 21 نقطة، بعدما حقق الفريق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3، بينما تلقى الهزيمة فى 4، ويفصل الشياطين الحمر عن متصدر الترتيب مانشستر سيتي 14 نقطة.
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