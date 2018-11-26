انت الان تتابع إطلاق اسم مجدي يعقوب على مدخل مدينة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عوض سليم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٧ م

قرر المجلس التنفيذي للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة العميد عبد الله المليجى، رئيس المجلس، إطلاق اسم جراح القلب العالمى الدكتور مجدي يعقوب، على ميدان المدخل الشمالي لمدينة أسوان، نظرا لإسهاماته وخدماته الجليلة للإنسانية والتى ستبقى دوماً خالدة فى ذاكرة التاريخ، كما أنها نموذج للعطاء اللا محدود حيث تجسدت بتأسيسه لأحد أكبر مراكز علاج أمراض القلب فى العالم على أرض أسوان الطيبة والذى يعتبر صرحا طبيا يقدم رعايته العلاجية للأطفال أو الأعمار السنية المختلفة من جميع ربوع مصر وخارجها، حسب بيان المجلس.

كما قرر المجلس، تقنين أوضاع مركبات التوك توك، مع خلال تحديد خطوط سير لها بالشوارع وضبط المخالفين، وأوصى المجلس، بتحديد خط سير لسيارات الأجرة والميكروباص من منطقة الصداقة جنوب أسوان/ أسوان، وأيضا من منطقة كركر/ أسوان، مع الالتزام بخطوط السير. وأعلن المجلس أنه سيتم التعاقد مع شركات نظافة، لتولي مهام النظافة