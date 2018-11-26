انت الان تتابع إنتى سودا.. هل يُحاكم المتنمرون بإيمان بعد انتحارها؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تفاصيل انتحار طالبة المعهد الفنى الصحي بالإسكندرية.. 3 مشرفات تربصن بها "شبه الرجالة وشعرك وحش".. والتأمين الصحي تكشف مفاجأة بعد التحقيق.. والتنمر لا يؤدى للانتحار

"انتى سودا وشكلك وحش".. كلها كلمات قادت الطالبة إيمان صالح، طالبة المعهد الفنى الصحي بالإسكندرية، لاتخاذ قرار الانتحار، وألقت بنفسها من الطابق الرابع بمنطقة بشاير الخير بدائرة قسم شرطة كرموز غرب عروس البحر الأبيض المتوسط -حسب ما أكدته والدتها- أنه نتيجة لحالة التربص والمعاملة السيئة، التي كانت تلقاها داخل المعهد من قبل مجموعة من مشرفات المعهد، حسب المحضر، فى الوقت الذى أعلنت فيه إدارة المعهد والتأمين الصحي خلو مسؤوليتها عن الواقعة، بينما تباشر النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

بداية الواقعة داخل جنبات مشروع بشاير الخير بمنطقة كرموز وفى تمام السادسة مساء الأربعاء الماضي ومع زخات المطر الشديدة سُمع صوت دوى هبوط جسم على الأرض ومتبوع بصراخ شديد بين أهالي المنطقة، وتوجه الجميع لمعرفة السبب، وتبين أنها للطالبة إيمان صالح، وقاموا بالنداء على أسرتها التى هرولت مسرعة "بنتى بنتى"،

بداية الواقعة

داخل جنبات مشروع بشاير الخير بمنطقة كرموز وفى تمام السادسة مساء الأربعاء الماضي ومع زخات المطر الشديدة سُمع صوت دوى هبوط جسم على الأرض ومتبوع بصراخ شديد بين أهالي المنطقة، وتوجه الجميع لمعرفة السبب، وتبين أنها للطالبة إيمان صالح، وقاموا بالنداء على أسرتها التى هرولت مسرعة "بنتى بنتى"، ومع مطالبة الإسعاف فارقت الحياة.

مفاجأة.. الأم تتهم إدارة المعهد

صار خبر انتحار إيمان حديث أهل المنطقة وزملائها وأقاربها، وفاجأت الأم الجميع بأنها "لن تترك حق نجلتها هباء"، مضيفة أن 3 من المشرفات ذكرتهن ولية الأمر -وتتحفظ التحرير على ذكر أسمائهن- أنهن قمن بالتنمر بها وتعنيفها بصورة مستمرة، وأنهن وجهن لها كلمات جارحة تحض على العنصرية.

وأضافت، أن نجلتها كانت ترفض الذهاب للمعهد بسبب سوء المعاملة التي تلقاها، حيث كان ينادونها بأنها "سوداء ووحشة وشبه الرجالة وتفتقد للشياكة"، وظلت تلقى معاملة سيئة منهن، كاشفة أن ابنتها توجهت إلى مديرة المعهد للشكوى من سوء المعاملة، وكان الرد بأنه "هزار"، ولا يوجد ما يستدعى وجود أزمة إلا أن المشرفات عاودن مضايقتها.

وشددت الأم، على أنه يوم الواقعة عادت إيمان فى حالة نفسية سيئة للغاية، وترفض الذهاب إلى المعهد نهائيًا، وفوجئنا بما حدث، وتابعت، وكلت محاميًا لتحرير محضر ضد المعهد والمشرفات اللاتي تسببن في تعنيف نجلتها، مما أوصلها للموت.

محضر رسمي

بدوره توجه المحامى زياد أبو جنينة إلى محضر قسم شرطة كرموز، وحرر المحضر رقم 4886 لسنة 2018 إدارى قسم شرطة كرموز، وانتقلت قوة من القسم لإجراء المعاينة اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق، التى قامت باستدعاء والدة الطالبة الراحل إيمان للاستماع لأقوالها.

وأكدت والدة الطالبة إيمان، أن ابنتها كانت تعاني ضيق شديد خلال الآونة الأخيرة، وكانت ترفض الذهاب إلى المعهد، لكن كانت تعمل على تحميسها لاستكمال دراستها، وأنه يوم الواقعة كانت تصلى، وفوجئت بصراخ أهل المنطقة وقيامها بالانتحار.

صديقاتها: صدمتنا كبيرة

انتاب زميلات وصديقات الطالبة الراحلة إيمان حالة شديدة من الحزن منذ وقوع الأزمة، حيث أكدن سارة وروان وهدى، أن خبر انتحار صديقتهن إيمان نزل عليهن كالصدمة، وأنهن غير مصدقات لما حدث، وتابعت صديقتها روان أن إيمان كانت هادئة الطباع، ولا يمكن أن تنتحر، وأشارت إلى أن آخر مكالمة جمعتهما كان محور الكلام عن المذاكرة واستذكار الدروس والامتحانات وشدة خوفها من الامتحانات، وأوضحن أن زميلتهن شكت سوء معاملة بعض المشرفات من قبل.

رئيس المعهد ينفي صحة الواقعة

من جانبه نفى الدكتور أشرف أحمد أمين، رئيس مستشفى جمال عبد الناصر، رئيس مجلس إدارة المعهد الفنى الصحي، ما تردد عن أن المشرفات ضايقن إيمان فانتحرت، مؤكداً أنه لم يحدث أن وجهت اتهامات رسمية أو شكاوى سابقة، وأنه قام بالتحقيق فى الواقعة، وتبين عدم صحة ما تردد، مؤكدًا أن هناك أسبابًا أخرى خاصة بها لا يمكن الخوض فيها هى التى دفعتها للانتحار.

الدكتور إسماعيل عنانى، مدير التأمين الصحي، بمحافظة الإسكندرية، أكد أنه توجه اليوم الإثنين، إلى المعهد بداخل المستشفى للتحقيق فى الواقعة، وتبين أن الطالبة انتحرت بمنزلها وليس بالمعهد كما تردد عبر شاشات القنوات الفضائية، مضيفا أن أى اتهام أو واقعة لا بد أن تكون مرتبطة بدليل، مؤكدا أنه لم يحدث أى تنمر بالطالبة.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"التحرير": "لو كانت إيمان تعانى التنمر أو مضايقات لماذا لم تشتك واللوائح تتيح أن تتقدم بطلب لنقلها من المعهد إلى معهد آخر لاستكمال دراستها، مضيفا هناك شبهة حول الواقعة وكشف عن أن روان كانت دائمة الغياب عن المعهد وتقديراتها الأخيرة ودرجات الامتحان الأخيرة ضعيفة جدا وليس العملى فقط وإنما الشفوي أيضا.

القانون: التنمر مش جريمة.. ونفسيون: لا يؤدي للانتحار

قال الدكتور أمين مصطفى، عميد كلية الحقوق، إن التنمر مصطلح تداول كثيرا خلال الآونة الأخيرة بين أفراد المجتمع المصرى، وله أشكال متعددة، ولا يوجد قانون ضد التنمر أو يجرمه أو يجرم صاحبه، فالتنمر اللفظي يندرج تحت بند السب أو القذف، والتنمر الدينى يندرج تحت بند التمييز على أساس الدين، وهو ممنوع دستوريًا وهكذا، مشددًا على أهمية تحديد معنى كلمة التنمر أولًا.

وفى حالة الطالبة إيمان صالح، أشار إلى أن التنمر لا يشكل جريمة مباشرة مع الفعل، ولا توجد علاقة سببية بشأن واقعة الانتحار، خاصة أن سبب الوفاة هو المنتحر ذاته -أى الطالبة- وهي مسؤولة عن أفعالها، حتى حال ثبوت تنمر المشرفات بالطالبة.

وأكد عميد كلية حقوق، أن جريمة الانتحار فعل غير مقبول، ويتم مع النفوس الضعيفة، وطالما فعلهم عن الجريمة لا بد يكون هناك علاقة مباشرة مع حالة الوفاة، ولا يدخل جزءًا عن الجريمة.

قال الدكتور عبد المجيد مرزوق، وكيل كلية التربية، جامعة الإسكندرية، أن التنمر ظاهرة عدوانية وغير مرغوب فيها وتندرج تحت بند السلوك وممارسة العنف من قبل شخص أو جماعة تجاه مجموعة أخرى وتبدو جلية بوضوح فى المدارس ومتكررة، وأن أصحاب النفوس الضعيفة فقط يتأثرون بالتنمر لكنه لا يؤدى إلى الانتحار، خاصة أنه لا يتم التنمر به من أسرته وأصدقائه وأقاربه ومحيط دراسته وعمله.