الان تتابع تميم يزور تركيا ست مرات خلال عام ونصف… والإهانات في استقباله والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

ست زيارات لأمير قطر تميم بن حمد إلى تركيا منذ المقاطعة العربية، ظهر فيها أمير الدوحة وكأنه مندوب تنظيم الحمدين خلال عام ونصف.

في محاولة تلو الأخرى للارتماء بأحضان الحليف التركي، كانوا يتآمرون معها في الغرف المظلمة إبان تأجيج الثورات العربية، وكانت أنقرة تحاول اختراق العالم العربي عبر الربيع العربي عن طريق الأموال القطرية التي بددتها صحوة الشعوب العربية وحكمة القادة ابتداء من ثورة 30 يونيو وعاصفة الحزم وغيرها.

ويبدو أن الإعلام التركي والمصورين الأتراك أرادوا إظهار تميم على أنه تابع لأردوغان وأقل منه في المكانة، ففي إحدى الصور الجانبية ظهر تميم على طاولة المفاوضات أمام أردوغان وكأنه تلميذ جالس في المدرسة ينتظر الأوامر من معلمه.

وفي إحدى الزيارات أظهر فيديو شهير تناقلته بقوة وسائل إعلام تركية دون غيرها، قام أردوغان بالسير أمام تميم والأخير يتبعه، في مشهد تجلت فيه الإهانة البروتوكلية بوضوح، ووصفه المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مشهد لا يليق إلا بامثال تميم الذي ارتأى الإهانة لنفسه.

وهذه صورة ثالثة في زيارة تميم المغلقة والتي توارت تفاصيلها عن أعين وسائل الإعلام، تعمد مصور الرئاسة التركية إظهار تميم يمد يده للمصافحة قبل أن يبادره أردوغان بالرد، وأظهرت الصورة وكأن تميم يتودد للرئيس التركي، في صورة وصفها القطريون أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها مهانة ومزلة لتاريخ الشعب.

وفي الوقت الذي يوجه فيه العالم صفعات إلى تركيا بسبب سياستها وتصرفاتها الرعناء وأحلامها البائدة ودعمها للمنظمات الإرهابية كما يحدث في شمال سوريا، إلا أن تميم يعتقد أنها القشة التي ستنقذه، في الوقت الذي تلقف فيه أردوغان الفرصة لشفط ما في جيوب القطريين بما لم تقدم ولم تؤخر هذه الأموال شيئا للحضور القطري سواء للحضور العربي أو العالمي.

ومن الواضح أن أردوغان ما أراد من الدوحة غير أموالها وعقد آمال كبيرة علها تخفف من وطأة العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة، والتي تعاني من انخفاض حاد في المسويات المعيشية في الأشهر القليلة الماضية نتيجة حتمية للانخفاض الحاد في قيمة العملة التركية أمام الدولار، ولجوء أكبر الشركات التركية إلى إعلان الإفلاس هربا من وطأة الظروف الاقتصادية الحالية.

وجد تنظيم الحمدين نفسه مرغما على رد الجميل للرئيس التركي الذي دعمها في سياستها الرامية إلى الإرهاب ضد الدول العربية التي اتخذت قرارا بالمقاطعة، فخصصت الدوحة أموال الغاز ومليارات الشعب القطرى.

الدوحة التي تعاني من آثار المقاطعة وخبطات كبرى تعصف بنواحي اقتصادها، ما لبثت أن ارتمت رهن إشارة أنقرة، ولكن يبدو أن المساعدات القطرية خيبت أمال حكومة “العدالة والتنمية”، حيث أعلنت قطر عن الدفع بعدة مليارات ليس نقدا ولكن تسدد للبنوك التركية لإنقاذ الليرة ولكن فى شكل استثمارات.

لكن الرئيس التركي، الذي يتخبط نتيجة سياسته التي أودت باقتصاده في مهب الريح، يطمع في مزيد من المليارات القطرية، فبعد عدة شهور على سريان الاتفاق ما زال يتطلع إلى المزيد وعدم الاكتفاء بذلك السقف المالى الذى لم يغير كثيرا فى الواقع السائد سواء لجهة التضخم أو انخفاض قيمة الليرة.

وفي كلمة لوزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، بدت أوامر أرودغان واضحة في التطلع إلى مزيد من الدعم، مستترة تحت غطاء أن تركيا تستهدف زيادة حجم التجارة مع قطر بعد أن وقع البلدان اتفاق مبادلة فى أغسطس.

وبحسب مصادر الطرفين، يبلغ الحد الأقصى لاتفاق مبادلة العملة الموقع بين بنكى تركيا وقطر المركزيين فى أغسطس 3 مليارات دولار، حيث جاء اتفاق أغسطس وسط أزمة عملة متفاقمة فى تركيا وبعد أيام من تعهد الحليف العربى الخليجى بدعم حجمه 15 مليار دولار، وكان البنك المركزى التركى أبرم اتفاقية مع نظيره القطرى حول مبادلة العملات.