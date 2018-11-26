الان تتابع تقارير تكشف سعي إيران لصنع 5 رؤوس نووية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت وثائق سرية تخطيط النظام الإيراني لتصنيع وبناء 5 رؤوس نووية على الأقل وزن كل منها 10 أطنان، ويمكن حملها بواسطة صواريخ باليستية، وهو مستوى أبعد بكثير عما كان معروفا من قبل لدى المجتمع الدولي، وفقا لتقارير دولية أشارت إليه قناة “العربية”.

وكشفت معلومات أن طهران كانت على طريق بناء كثير من الأسلحة النووية عام 2003، بما في ذلك البنية التحتية المعقدة اللازمة لإنتاج مثل هذه الأسلحة، طبقًا لما ذكره تقرير جديد صدر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومعهد العلوم والأمن الدولي، وهي مجموعة مراقبة نووية كشفت في الماضي عن مدى خطورة الأعمال النووية الإيرانية.

ووفقًا للتقرير فإن إيران خصصت ملايين الدولارات لشراء المواد النووية اللازمة لصناعة رؤوس نووية، بما في ذلك “اليورانيوم”، وهو المكون الرئيسي في صناعة القنابل النووية. كما تشير الخطط التي تم الكشف عنها أن طهران قامت بأكثر من دراسة جدوى، ودراسات علمية أخرى تتعلق بالتسلح النووي.

وتشير الأدلة التي ذكرها التقرير إلى أن “إيران كانت تستعد لإجراء اختبار تحت الأرض لسلاح نووي، إذا لزم الأمر”. وكان الهدف النهائي هو امتلاك أسلحة نووية قابلة للاختبار وقابلة للتنفيذ.. وأنها “أحرزت تقدمًا أكبر نحو تحقيق هذا الهدف أكثر مما كان معروفًا قبل الاستيلاء على الأرشيف الذي تم الكشف عنه هذا العام”.