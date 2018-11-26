وأضاف "أبوبكر"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، أن محمد بن سلمان لا يأتي إلى مصر ضيفا ولكنه حليف، ولا يقف على قدم واحدة بل يقف على قدمين ثابتتين، مؤكدًا أن زيارة بن سلمان الحالية تؤكد للعالم أجمع بأن محمد بن سلمان والقيادة الشابة مرحب بها تماما في هذا التوقيت في مصر.
وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم لهما في نفس الشعب المصري مكانة خاصة ونقف معهم في السراء والضراء، ولن يستطيع أحد أن يتصيد بعض المواقف للنيل من الشخصيات السعودية".
ووصل، اليوم، 26 نوفمبر إلى القاهرة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في زيارة تستغرق يومين.
شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى مصري يصف بن سلمان بـ "الحليف" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .