إعلامى مصري يصف بن سلمان بـ "الحليف"

أشاد الإعلامي خالد أبوبكر، بزيارة الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد السعودي للقاهرة، المقرر لها، اليوم، قائلاً، "هناك اهتماما غير عادي من المؤسسات المصرية والشعب المصري، بزيارة بن سلمان بن عبدالعزير ولي عهد المملكة العربية السعودية ".

وأضاف "أبوبكر"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، أن محمد بن سلمان لا يأتي إلى مصر ضيفا ولكنه حليف، ولا يقف على قدم واحدة بل يقف على قدمين ثابتتين، مؤكدًا أن زيارة بن سلمان الحالية تؤكد للعالم أجمع بأن محمد بن سلمان والقيادة الشابة مرحب بها تماما في هذا التوقيت في مصر.

وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم لهما في نفس الشعب المصري مكانة خاصة ونقف معهم في السراء والضراء، ولن يستطيع أحد أن يتصيد بعض المواقف للنيل من الشخصيات السعودية".

ووصل، اليوم، 26 نوفمبر إلى القاهرة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في زيارة تستغرق يومين.