لبنان: الحريري يبحث مع رئيس البرلمان البلجيكي أزمة النازحين

وأعرب رئيس مجلس النواب البلجيكي- في تصريح له عقب اللقاء- عن أمله في أن تتشكل الحكومة اللبنانية الجديدة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أهمية استقرار لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، وباعتبار أن لبنان اللاعب الأساسي في الترويج لهذا الاستقرار.
وقال: "في محادثاتنا مع رئيس الوزراء الحريري، أكدنا له إرادتنا لمساعدة الحكومة اللبنانية على التعاطي مع مشكلة اللاجئين السوريين، ونأمل أن تتشكل هذه الحكومة قريبا، بما يمكنها من القيام بأسرع وقت ممكن بالإصلاحات التي أُقرت في مؤتمر سيدر في باريس، ونحن سنساعد في ذلك قدر الإمكان".
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