لبنان: الحريري يبحث مع رئيس البرلمان البلجيكي أزمة النازحين

أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم، محادثات مع رئيس مجلس النواب البلجيكي سيجريد براك، تناولت آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين ومسألة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية.

وأعرب رئيس مجلس النواب البلجيكي- في تصريح له عقب اللقاء- عن أمله في أن تتشكل الحكومة اللبنانية الجديدة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أهمية استقرار لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، وباعتبار أن لبنان اللاعب الأساسي في الترويج لهذا الاستقرار.

وقال: "في محادثاتنا مع رئيس الوزراء الحريري، أكدنا له إرادتنا لمساعدة الحكومة اللبنانية على التعاطي مع مشكلة اللاجئين السوريين، ونأمل أن تتشكل هذه الحكومة قريبا، بما يمكنها من القيام بأسرع وقت ممكن بالإصلاحات التي أُقرت في مؤتمر سيدر في باريس، ونحن سنساعد في ذلك قدر الإمكان".