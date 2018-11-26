من داخل مصر.. تدشين هاشتاج "ولى العهد فى بلده الثانى مصر"

دشنت سفارة المملكة العربية السعودية فى القاهرة هاشتاج #ولى_العهد_فى_بلده_الثانى_مصر، على حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعى «توتير وفيس بوك وإنستجرام». وذكرت السفارة السعودية، فى بيان اليوم الاثنين، أن تدشين الهشتاج، يأتى بمناسبة الزيارة المرتقبة للسمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مصر.

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