الرئاسة المصرية تنشر تفاصيل لقاء السيسي وولى العهد السعودى

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، الذي وصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، "استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لدى وصوله مطار القاهرة مساء اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق يومين".

وبحسب الرئاسة المصرية، من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات"، فضلا عن "النقاش حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض".

وبدأ ولي العهد السعودي الخميس الماضي، جولته الخارجية، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والتقى ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن تشمل عددا من الدول الإقليمية والعربية، كما أنه سيحضر قمة العشرين، والتي ستعقد في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وفي محطته الثانية، توجه الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة البحرين، مساء أمس، والتقى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، قبل عدة أيام، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحضور اجتماعات قمة "مجموعة العشرين"، التي تعقد في الأرجنتين، في الفترة بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتعتبر السعودية الدولة العربية الوحيدة الممثلة في اجتماعات قمة "مجموعة العشرين"، التي تضم قادة ومسؤولين أكبر اقتصاديات العالم.