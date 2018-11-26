شكرا لقرائتكم "القطرية" تزيد رحلاتها لإيران بعد أسابيع من العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت #الخطوط_الجوية_القطرية عن المزيد من الرحلات الجوية إلى إيران بعد أسابيع من فرض #العقوبات_الأميركية على طهران.

وستضيف الخطوط القطرية رحلتين أسبوعيتين إلى خطها الحالي بين الدوحة وطهران وإضافة 3 رحلات أسبوعية على خط مدينة شيراز في يناير. كما ستطلق رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة أصفهان في فبراير بحسب رويترز.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر في بيان: "تمثل هذه الرحلات دليلاً آخر على التزام الخطوط الجوية القطرية تجاه إيران، فضلاً عن توسيع شبكتنا في هذا السوق المزدهر".

وكانت شركات #الطيران_الأوروبية وعلى رأسهما الفرنسية والبريطانية، قد أوقفت رحلاتها إلى طهران.

وأعلنت واشنطن في الخامس من نوفمبر عن سلسلة من العقوبات تستهدف #البنوك_الإيرانية وقطاعي النفط والشحن وخطوط الطيران الوطنية و 200 شخص بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران.

وتهدف العقوبات إلى إجبار #إيران على الحد من أنشطتها النووية، وتعليق برنامج الصواريخ الباليستية والتضييق على تدخلاتها الموتّرة للأوضاع في الشرق الأوسط.