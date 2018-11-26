شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية البرلمان " تستقبل غدا سفيرى جنوب إفريقيا والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الافريقية برئاسة النائب طارق رضوان ، غدا الثلاثاء ، عددا من اللقاءات، حيث تلتقي اللجنة مع الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا ، لعرض دور جامعة طنطا لإرساء الهوية الافريقية ، وبحسب بيان صادر من النائب طارق رضوان ، تلتقي اللجنة مع سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة فوسى مافيمبيلا،كما تعقد اللجنة اجتماع مع السفي الدكتور محمدو لبرنغ - سفير جمهورية الكاميرون ،عميد السفراء الافارقة بالقاهرة .

شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية البرلمان " تستقبل غدا سفيرى جنوب إفريقيا والكاميرون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .