شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة لـ "النواب" : الهيئة العامة للكتاب ستصدر سلسلة "أفريقيات" شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال إجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان ، خطة الوزارة لدعم توجه مصر لأفريقيا لاسيما فى ظل قرب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى .

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن خطة الوزارة لدعم توجه مصر لأفريقيا ، تتضمن مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء المزمع إقامته في أغسطس القادم ، وستكون أفريقيا ضيف شرف المهرجان ، بالإضافة إلي مهرجان الموسقي الأفريقية ، جنباً إلي جنب السهرات الرمضانية بدار الأوبرا، والتي سيتم توجيهها إلي افريقيا ، مشيرة الى أنه يًجرى التواصل ومخاطبة السفارات الأفريقية بهدف المشاركة الافريقية المكثفة في معرض القاهرة للكتاب ومن المتوقع أن يتم إعلان السنغال ضيف شرف للمعرض، كما تم تخصيص 7 منح دراسية بأكاديمية الفنون للدول الأفريقية، وذلك بمبادرة من الوزارة.

وأشارت الدكتورإيناس عبد الدايم، إلي مشاركة عدد من الشباب الأفريقي في ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، وملتقي القاهرة الدولي للخط العربي، فضلا عن تنظيم مهرجان السيرك المصري الأفريقي، مشيرة إلي أن مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة سيشهد مشاركة أفريقيا، فضلا عن تنظيم المهرجان الأول للطفل الافريقي، بالاضافة إلي تنظيم مهرجانات الموسيقي والمسرح والسينما.

وقالت عبد الدايم ، إن الهيئة العامة للكتاب ستصدر سلسلة "أفريقيات" بشكل شهري، كما سيقوم قطاع الانتاج الثقافي بتنظيم عدد من ورش العمل وأسبوع للأفلام المصرية في عدد من الدول الافريقية ، مؤكدة حرص الوزارة على تطوير برامج العمل والأنشطة داخل قصور الثقافة بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تفعيل العديد من الأنشطة للشباب والأطفال.

ومن جانبه طالب النائب ماجد أبو الخير ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية، بضرورة وجود تؤأمة بين قصور الثقافة فى محافظات مصر ونظيرتها فى الدول الأفريقية ، مشددا على ضرورة تبادل الوفود بين مصر ودول أفريقيا من خلال وزارة الثقافة ، وقالت وزيرة الثقافة ، نحن مكبلين بخطط وميزانية ولا نستطيع التحرك خارج خطوطها قائلة " إحنا عاملين زى ست البيت الشاطرة، اللي بتحاول توفق مصاريف بيتها على قد الميزانية "