بالصور| "نموذجان للشقق".. مواصفات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر

تنتهي مكاتب البريد من بيع كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي واستقبال دفعة جديدة الحجز يوم 15 ديسمبر المقبل، بعد أن أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي طرح 60 ألف وحدة سكنية في 9 مدن جديدة للحجز يوم 31 أكتوبر الماضي.

وتضمن الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي نموذجين من الوحدات السكنية، الأول وحدات 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترًا، والثاني غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 مترًا، بمدن (أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، السادات...