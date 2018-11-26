تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر المقدم من الحكومة. وأوضحت المذكرة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات؛ لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول. ويرصد مصراوي، أبرز الرسوم المقررة في المشروع الجديد. خصص الفصل الرابع للرسم الثابت، وهو رسم مستحدث وأفرد له المواد من 14 حتى 17، وتضمنت المادة الرابعة تحصيل رسم ثابت قدره مائة جنيه...

شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 جنيه لعقد الزواج.. ننشر الرسوم الجديدة بمشروع "التوثيق والشهر" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .