تركيا: رصد اتصال حول إخفاء جثة خاشقجي قبل يوم من مقتله

قالت النيابة العامة التركية، الإثنين، إنها رصدت اتصالًا يتعلق بإخفاء جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل يوم من جريمة مقتل الصحفي السعودي بقنصلية بلاده في إسطنبول.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي)، نقلا عن النيابة العامة في إسطنبول أنه جري اتصال هاتفي بين أحد المشاركين في عملية قتل خاشقجي وبين مواطن سعودي مقيم في فيلا بمنطقة "يالوفا" شمالي غرب تركيا، وذلك قبل يوم واحد من الجريمة.

وزعمت أن المشتبه به في عملية القتل الذي أجرى الاتصال شخص يدعى "منصور عثمان أبو حسين" وأنه تواصل مع صاحب الفيلا المدعو "محمد أحمد الفوزان"، بحسب...