وزير الكهرباء المصري: سنصبح ممرا لنقل الكهرباء إلى العالم

أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أن بلاده ستصبح ممرا لنقل الكهرباء إلى العالم، وذلك من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية وقبرص.
وأوضح شاكر، في تصريحات صحفية، أن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 3 آلاف ميغاواط قائم ولا توجد أي نية لإلغاء المشروع من قبل الجانبين.
وأضاف أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية سيخدم خطوط الربط الكهربائي مع دول أوروبا، لافتا إلى أنه يخدم أيضا خط الربط الكهربائي بين مصر وقبرص.
وتم الاتفاق على مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بتكلفة حوالي 1.6 مليار...
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