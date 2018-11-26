الان عون: لا نريد الوصول لمرحلة ارسال النازحين للغرب عبر البواخر

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون الى ان المسؤولين في ​الفاتيكان​ اكدوا ان موضوع عودة النازحين لن يحل بسهولة، لان عودة النازحين يتطلب عدة امور منها الحوافز والارادة واستثمارات، ولا احد من ​المجتمع الدولي​ مستعد لدفع الاموال طالما لا يوجد حل سياسي او انتقالي، كما ان ​النظام السوري​ غير متحمس لعودة النازحين.

واعتبر عون في حديث تلفزيوني، انه علينا العمل لاعادة النازحين الى ​سوريا​ وتحفيزهم على ذلك، وعلينا مواصل الضغط من اجل ذلك، ونحن في لحظة معينة علينا رؤية الى اي مدى هذا الموضوع قابل للحل او عدم الحل، ولا نريد الوصول الى مرحلة ارسال النازحين عبر البواخر الى الدول الغربية.