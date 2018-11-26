نديم الجميل إنسحب من اجتماع المكتب السياسي الكتائبي اعتراضا على التحالف مع القومي في انتخابات نقابة الصيادلة

علم موقع الـ"mtv" أنّ النائب نديم الجميّل إنسحب من اجتماع المكتب السياسي الكتائبيّ اعتراضاً على تأييد الحزب للائحة مدعومة أيضاً من الحزب السوري القومي الإجتماعي في ​انتخابات​ ​نقابة الصيادلة​.

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