أعلن رئيس جمهورية تشيكيا ميلوس زيمان أمام البرلمان الاسرائيلي الاثنين، أنه سيسعى إلى نقل سفارة بلاده إلى القدس، إلا أنه اقر بأن القرار يعتمد على حكومته.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان زيمان من المؤيدين الأقوياء لإسرائيل، ويفضل منذ فترة طويلة نقل سفارة بلاده من تل ابيب الى مدينة القدس، كما فعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار الفائت، إلا أن حكومة تشيكيا أكّدت أنها تعتزم احترام موقف الاتحاد الأوروبي الموحد بخصوص هذه القضية.
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تشيكيا يعلن عن سعيه لنقل سفارة بلاده في اسرائيل الى القدس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .