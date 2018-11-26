رئيس تشيكيا يعلن عن سعيه لنقل سفارة بلاده في اسرائيل الى القدس

أعلن رئيس جمهورية ​تشيكيا​ ​ميلوس زيمان​ أمام البرلمان الاسرائيلي الاثنين، أنه سيسعى إلى نقل سفارة بلاده إلى ​القدس​، إلا أنه اقر بأن القرار يعتمد على حكومته.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان زيمان من المؤيدين الأقوياء لإسرائيل، ويفضل منذ فترة طويلة نقل سفارة بلاده من ​تل ابيب​ الى مدينة القدس، كما فعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار الفائت، إلا أن حكومة تشيكيا أكّدت أنها تعتزم احترام موقف ​الاتحاد الأوروبي​ الموحد بخصوص هذه القضية.