أردوغان: الشعب التركي بذل جهودًا لإفشال حصار قطر

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، خلال استقباله ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني، أن "الشعب التركي بذل جهودًا حثيثة من أجل إفشال الحصار والعقوبات التي تستهدف إخوتهم القطريين، وقطر أيضًا واحدة من الدول التي قدمت أقوى دعم لبلدنا في الساحة الدولية بعد محاولة الانقلاب الغادرة في 15 تموز 2016".

ورحب أردوغان بالوفد القطري المشارك، وأعرب عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين في الذكرى الـ 45 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتطرق أردوغان إلى المثل القائل "الصديق وقت الضيق"، مشيرًا إلى أن "البلدين تحركا بتضامن وتعاون خلال الفترات الصعبة التي واجهتهما".

وأكد أن "​تركيا​ وقطر أثبتتا مرارًا لبعضهما البعض أنهما أصدقاء في الأوقات الحرجة".

وشدد أردوغان على أن "قطر وقفت إلى جانب تركيا في مواجهة محاولات المضاربة التي استهدفت الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة"، شاكرًا قطر باسمه واسم الشعب التركي إزاء التضامن والتعاون القوي الذي أظهرته.