أمين عام الناتو: سلوك روسيا كان خطيرا ويجب الحد من التصعيد

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​، خلال مؤتمر صحفي، أن "سلوك ​روسيا​ كان خطيرا لأنها فتحت النيران مباشرة على السفن الأوكرانية ويجب الحد من التصعيد".

ولفت إلى أن "عسكرة روسيا لبحر آزوف و​القرم​ تهدد استقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن "الناتو سيجتمع الأسبوع المقبل على مستوى وزاري لمناقشة أمن منطقة البحر الأسود".

وأعلن ستولتنبرغ عن دعم الناتو ل​أوكرانيا​، داعياً روسيا إلى الإفراج عن البحارة والسفن الأوكرانية التي احتجزتها.

وكانت روسيا قد أكدت أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن ​الجيش الأوكراني​ أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة.

فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".