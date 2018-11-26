سفراء أوروبا في مجلس الأمن يحثون روسيا على إعادة فتح مضيق كيرتش أمام الملاحة

حث سفراء ​أوروبا​ في ​مجلس الأمن الدولي​ ​روسيا​ على إعادة حرية الملاحة في مضيق كيرتش حيث تحتجز روسيا ثلاث سفن عسكرية أوكرانية منذ يوس أمس.

وعبّر سفراء ​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​السويد​ و​بولندا​ و​هولندا​ الذين يقومون بجولة في ​الصين​ في بيان مشترك عن "مخاوفهم من تصاعد التوتر الأخير في بحر آزوف ومضيق كيرتش"، وحثوا روسيا على إطلاق سراح البحّارة الأوكرانيين المعتقلين وإعادة ​السفن​ المحتجزة.