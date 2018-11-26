سفراء أوروبا في مجلس الأمن يحثون روسيا على إعادة فتح مضيق كيرتش أمام الملاحة

حث سفراء أوروبا في مجلس الأمن الدولي روسيا على إعادة حرية الملاحة في مضيق كيرتش حيث تحتجز روسيا ثلاث سفن عسكرية أوكرانية منذ يوس أمس.
وعبّر سفراء فرنسا وبريطانيا والسويد وبولندا وهولندا الذين يقومون بجولة في الصين في بيان مشترك عن "مخاوفهم من تصاعد التوتر الأخير في بحر آزوف ومضيق كيرتش"، وحثوا روسيا على إطلاق سراح البحّارة الأوكرانيين المعتقلين وإعادة السفن المحتجزة.
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