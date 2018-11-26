آلان عون: نطالب بمحاكمة عادلة وشفافة لكارلوس غصن

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​، خلال زيارته السفير ​اليابان​ي في لبنان ماتاهيرو ياماغوشي، أن "هناك الكثير من الهواجس وعلامات الإستفهام التي تنتاب الرأي العام اللبناني حول توقيف ​كارلوس غصن​، وقد ضجت بها وسائل إعلام عالمية ومحلية"، مشيراً إلى أن "بقدر ما يحترم لبنان إستقلالية وسيادة اليابان ولا يسمح لنفسه بالتدخل في مسار العدالة فيها، فهو أيضا يطالب بضرورة حصول كارلوس غصن على مسار قضائي عادل وشفاف مع إحترام كامل حقوقه في الدفاع عن نفسه، بعيدا عن الأحكام المسبقة التي تم تداولها في الإعلام".

واعتبر أن "كارلوس غصن شكل دوما مفخرة للبنانيين بمهنيته ونجاحاته وتألقه في العالم والكل بإنتظار جلاء تلك القضية ومعرفة ما ستخلص إليه من نتائج".

وسمع عون من السفير ياماغوشي "حرص اليابان على أفضل العلاقات مع لبنان، وأن هذه القضية تسير بمسار قضائي مستقل كليا عن السلطة السياسية، وأن كارلوس غصن سيحصل على محاكمة عادلة كسائر المواطنين اليابانيين وسيتمتع بكامل وسائل الدفاع التي يحتاجها".