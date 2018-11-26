مصدر سياسي لبناني لرويترز: لبنان رفض عرضا بمساعدات عسكرية روسية

اعلن مصدر سياسي لبناني كبير لـ "رويترز" إن لبنان رفض هذا الشهر عرضا بمساعدات عسكرية روسية، قدمه الجيش الروسي قبل شهور. وقال المصدر ان الرفض جاء بذريعة أن لبنان لا يحتاج هذه الأنواع من الأسلحة والذخيرة لكن السبب الحقيقي وراء ذلك ربما كان الضغط من الولايات المتحدة.
واوضح دبلوماسيون غربيون إن قبول لبنان بالعرض الروسي كان سيسبب إشكالية بالنسبة لواشنطن وحلفائها الغربيين.
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