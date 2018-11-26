مصدر سياسي لبناني لرويترز: لبنان رفض عرضا بمساعدات عسكرية روسية

اعلن مصدر سياسي ​لبنان​ي كبير لـ "​رويترز​" إن لبنان رفض هذا الشهر عرضا بمساعدات عسكرية روسية، قدمه ​الجيش الروسي​ قبل شهور. وقال المصدر ان الرفض جاء بذريعة أن لبنان لا يحتاج هذه الأنواع من الأسلحة والذخيرة لكن السبب الحقيقي وراء ذلك ربما كان الضغط من ​الولايات المتحدة​.

واوضح دبلوماسيون غربيون إن قبول لبنان بالعرض الروسي كان سيسبب إشكالية بالنسبة ل​واشنطن​ وحلفائها الغربيين.