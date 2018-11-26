علوش: من يدير وهاب أي جهاز مخابرات أو أي قوى سياسية تدفعه؟

أكد عضو المكتب السياسي في "​تيار المستقبل​" ​مصطفى علوش​ أن "رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ لا حدود له بالوقاحة على مختلف المستويات وآن الوقت لوضع حد لهذا النوع من السفاهات"، مشيراً الى أن "شخصية تافهة من هذا النوع لا وجود لها الا اذا شتمت، وهذا الكلام الساقط لا يشبه الا صاحبه".

وفي حديث تلفزيوني له، اعتبر علوش أن "ما يثير الاشمئزاز تركه يتحدث بالطريقة التي يتحدث بها"، مشيراً الى أن "هذا الشخص لا يجد نفسه الا اذا كان شاذا".

وسأل "من يدير وهاب أي جهاز مخابرات أو أي قوى سياسية تدفعه للقول هذا الكلام عن ​الحريري​؟"، معتبراً أن "هناك جهة سياسية تترك مجموعة من المأجورين لقول هذا الكلام دون ان توسخ لسانها".