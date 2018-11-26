افتتاح المعرض الأكاديمي السابع للتدريب لدعم مستقبل لاجئي فلسطين الشباب

افتتحت وكالة ​الأمم المتحدة​ لإغاثة وتشغيل اللاجئين ال​فلسطين​يين في الشرق الأدنى (​الأونروا​) واتحاد ​الجامعات​ اللبنانية اليوم، وبدعم من ​الاتحاد الأوروبي​، المعرض الأكاديمي السابع في مركز سبلين للتدريب في ​الجنوب​ والذي يهدف إلى زيادة فرص تواصل لاجئي فلسطين ​الشباب​ بأرباب العمل والفرص المتاحة للحصول على عمل.

ويقدم المعرض للاجئي فلسطين الشباب الخيارات الممكنة امامهم للحصول على التعليم العالي والمسار الذي يمكن ان يسلكوه للحصول على عمل، كتحصيل شهادات عليا في الجامعة، أو برامج التدريب المهني كالتي يقدمها مركز تدريب سبلين التابع لوكالة الأونروا. في هذا العام، زود موظفو سبلين الطلاب بمعلومات حول الدورات التي يُمكن ان يلتحقوا بها وفرص الحصول على عمل. وقد تم تمويل هذا المعرض من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يلتزم وبشكل كبير بتوفير الفرص لمجتمعات لاجئي فلسطين. يساهم الاتحاد الاوروبي في دعم التعليم الابتدائي والثانوي للأونروا ويساهم أيضاً في توفير فرص الحصول على التعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي.

شارك في المعرض حوالي 1000 شاب وشابة من لاجئي فلسطين و 100 شاب وشابة من اللبنانين والسوريين من الصف ال 12 (البكالوريا – القسم الثاني) من المدارس الخاصة اللبنانية وهذه الخطوة تهدف أيضا الى تعزيز التماسك الاجتماعي والتفاعل بين المجتمعين اللبناني والفلسطيني. وشاركت في المعرض 26 جامعة لبنانية وأجنبية ومعاهد أكاديمية ومهنية ومقدمي منح دراسية، وقُدمت للطلاب المشورة بشأن برامج التعليم الجامعي والخطوات المطلوبة لقبول طلبات انتسابهم، والتخصصات والمنح الدراسية المتاحة، بالإضافة إلى البرامج التي تقدمها المراكز المهنية.

هذا الحدث هو جزء من الدعم المستمر والواسع النطاق الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لخدمات الأونروا التعليمية في لبنان ما يساعد أكثر من 36،000 طالب لاجئ فلسطيني (53٪ منهم من الفتيات) على الالتحاق بالمدرسة كل يوم، كما يسمح ل 1000 متدرب للحصول على التعليم والتدريب التقني والمهني ودورات تقنية ومهنية. تقوم الأونروا حالياً بتنفيذ العديد من المشاريع التي يتم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى زيادة جودة التعليم وتعزيز إمكانية الوصول إلى المدارس ، بالإضافة إلى توفير التوجيه المهني ودعم التوظيف والمنح الدراسية للشباب من لاجئي فلسطين.