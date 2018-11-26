النشرة: دورية اسرائيلة راجلة تقدمت بإتجاه مضخة نبع ألوزاني

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​النبطية​ عن قيام دورية اسرائيلة راجلة من 7 عناصر بتفتيش الشريط التقني في بلدة ​الغجر​ السورية المحتلة المحاذية لقرية ​الوزاني​ وتمركزها على الشريط التقني في ضيعة الغجر، ما لبثت ان تقدمت بإتجاه مضخة نبع ألوزاني، وقد استخدم عناصرها خلال تقدمهم بمصابيح يدوية.

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