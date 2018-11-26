قيادي في المستقبل للـ MTV: ما من توجّه لدى الحريري للاعتذار

أكد قيادي في تيار "المستقبل" للـ MTV انه "ما من توجه لدى رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ للإعتذار عن تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "الحملة على الحريري ستزيد من تفاقم الوضع وعلى "​حزب الله​" أن يُسكِت الأصوات التي تدور في فلكه".

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