معتز يوجه بوضع جدولة زمنية لتنفيذ الاتفاقيات مع تركيا

وجّه رئيس مجلس الوزراء القومي، معتز موسى، وزير المالية، الوزارات المختصة والبنك المركزي، بوضع مصفوفة مؤقتة بجدول زمني محدد لتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً مع دولة تركيا أثناء زيارة نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، للبلاد الأسبوع الماضي.

ونادى، خلال ترؤسه، يوم الإثنين، الاجتماع الموسّع بوزارة المالية بمشاركة الوزارات المعنية وبنك السودان المركزي، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء، بتحويل ما يلي الجانب السوداني من الاتفاقيات إلى برنامج عمل ومصفوفة محددة في كل مجال توطئة لتقديمها في اجتماعات رئيسي البلدين المزمع انعقادها في ديسمبر المقبل.

وأكد معتز أهمية الجانب الاقتصادي في تعزيز العلاقات مع تركيا وتحقيق أهداف التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيراً إلى ترفيع اللجنة الوزارية للتعاون الاقتصادي إلى لجنة عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء في السودان، ونائب الرئيس التركي.

وأوضح بحسب سونا – أن الحكومة تعوّل كثيراً على التحرك في الملف الاقتصادي وتوظيف موارد السودان الوافرة لدفع التعاون الاقتصادي مع تركيا، مؤكداً أهمية تسهيل المعاملات المصرفية بين البلدين وعمل نظام مصرفي مشترك لدعم التعاون الاقتصادي بينهما.

وتم الاتفاق على أهداف وملامح المصفوفة في المجالات المستهدفة وأهمها الزراعة، والثروة الحيوانية والتصنيع في مجالها، والبنى التحتية في مجال النقل والكهرباء، والصناعة والتجارة ، والنفط والتعدين، والسياحة، والتعليم والصحة.

وناقش الاجتماع سبل وآليات الدفع اللازم لبرامج التوأمة بين السودان وتركيا بما يخدم المصالح المشتركة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)