المركزي ينفي وضع سقف لتحويل الرصيد

نفى بنك السودان المركزي، إصداره أي قرار بشأن تحديد سقف تحويل الرصيد الخاص بشركات الاتصالات، وأوضح الناطق الرسمي باسم المركزي، سامي عبدالحفيظ صالح، أن البنك ناقش مسائل تحويل الرصيد في إطار تفعيل الدفع الإلكتروني.
وقال بحسب وكالة السودان للأنباء، إنه تمت مناقشة تحويل الرصيد في اجتماعات القطاعات الوزارية بمجلس الوزراء، وذلك في إطار مناقشة مسودة مصفوفة تفعيل الدفع الإلكتروني.
نافياً إصدار البنك المركزي أي منشور أو تعميم في هذا الصدد، موضحاً أن المصفوفة لم تجز بصورتها النهائية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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