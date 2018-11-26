الحكومة تعد خطة إعلامية لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي

أعلن وزير الدولة بالإعلام، مامون حسن إبراهيم، أن الحكومة تعكف على إعداد خطة إستراتيجية تقدم فيها خطاباً إعلامياً يتماشى مع مقتضيات التطور التقني والتكنولوجي المطرد عالمياً، يمكنه من الإسناد المطلوب لرؤى التنمية التي تمضي فيها الدولة.

وقال إبراهيم عقب التآم مجلس التنسيق الإعلامي، إنهم عازمون على تفعيل المجلس، ليس على مستوى الوحدات الإعلامية بالوزارات فقط، وإنما على مستوى المشهد الإعلامي بالولايات.

وأوضح بحسب شبكة الشروق – أنهم يستهدفون توحيد الخطاب، والعمل على تمكين البناء الإعلامي على المستوى القومي، للتعاطي مع كليات القضايا الوطنية التي تتطلب إحكام التنسيق وتحديد المسؤوليات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)