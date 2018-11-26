رئيس تركيا يغرد بالعربية لأمير قطر.. والأمير يرد بالتركية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الاثنين في إسطنبول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتأتي زيارة آل ثاني إلى تركيا لحضور الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين وسبق الاجتماع لقاء ثنائيا مع الرئيس التركي بحثا فيه الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقالت وسائل إعلام تركية إن لقاء الرئيسين الذي عقد في قصر وحيد الدين استمر لقرابة ساعة ونصف الساعة أعقبه اجتماع لتطوير التعاون بين البلدين فضلا عن التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب وجرى توقيع اتفاقيات ثنائية بين الوفدين.

من جانبه رحب الرئيس التركي عبر حسابه بموقع تويتر بالشيخ تميم وكتب تغريدة باللغة العربية قال فيها: أهلا بأخي سمو الأمير في إسطنبول

ورد الشيخ تميم بتغريدة مماثلة لكن باللغة التركية قال فيها: "Karde?im Cumhurba?kan?, Sizinle bir araya gelmek benim için büyük bir mutluluk. " (أخي رئيس الجمهورية.. إنه لمن دواعي سروري اللقاء بكم".

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