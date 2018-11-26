لاعب يدفع ضرائب لبريطانيا أكثر من شركات ضخمة

بعد رفض الفرنسي نغولو كانتي نجم تشلسي فكرة التهرب الضريبي عبر إنشاء شركة ما وراء البحار (أوفشور) وإخفاء مداخيل يحصل عليها من حقوق بيع الصور ولا تكون خاضعة لسلطات الضرائب البريطانية، كشفت الصحف البريطانية الرقم الكبير للضرائب التي يدفعها النجم الفرنسي.

ونشرت صحيفة "ذي صن" أن نجم تشيلسي الذي تعود أصوله إلى مالي يدفع نحو 7.5 ملايين يورو سنويًا لسلطات الضرائب في بريطانيا، وهذا الرقم يفوق ما تدفعه شركات أميركية كبيرة.

فمثلا شركة "ستاربكس" للقهوة والمشروبات تدفع نحو خمسة ملايين يورو سنويا، بينما لا تدفع شركة "أمازون" سوى مليوني، أي أن كانتي يدفع أكثر من هاتين الشركتين مجتمعتين.

يذكر أن كانتي مدد عقده مع "البلوز" حتى عام 2023 براتب أسبوعي يقدر بـ372 ألف دولار.

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