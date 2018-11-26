كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تشتبه في تطوير أمريكا لصواريخ محظورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الإثنين، أن روسيا تعتبر نشر الولايات المتحدة صواريخ "إم. كيه. 41" انتهاكاً مباشراً وصارخاً لمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن ريابكوف القول: "خلافاً للاتفاق، فإن منظومة إطلاق الصواريخ الأمريكية (إم. كيه. 41) تسمح باستخدام صواريخ توماهوك ذات المدى المتوسط وغيرها من الأسلحة الهجومية، ونحن نعتبر هذا انتهاكاً مباشراً وسافراً للمعاهدة".

وأضاف "مع الأخذ بعين الاعتبار كامل العوامل المؤثرة على الأمن والاستقرار الاستراتيجي، فإن روسيا ملتزمة تماماً بالمعاهدة باعتبارها عنصراً مهماً في البنية الأمنية الأوروبية-الأطلسية، نحن نؤيد الحفاظ على المعاهدة، ومستعدون مرة أخرى بمسؤولية كاملة للتأكيد على رفضنا لأي تكهنات تزعم أننا انتهكنا هذه الاتفاقية".