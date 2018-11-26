كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تشتبه في تطوير أمريكا لصواريخ محظورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "مع الأخذ بعين الاعتبار كامل العوامل المؤثرة على الأمن والاستقرار الاستراتيجي، فإن روسيا ملتزمة تماماً بالمعاهدة باعتبارها عنصراً مهماً في البنية الأمنية الأوروبية-الأطلسية، نحن نؤيد الحفاظ على المعاهدة، ومستعدون مرة أخرى بمسؤولية كاملة للتأكيد على رفضنا لأي تكهنات تزعم أننا انتهكنا هذه الاتفاقية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اعتزامه الانسحاب من المعاهدة التي تم التوصل إليها عام 1987 مع روسيا بسبب انتهاكات موسكو المزعومة لها، ونقلت وسائل إعلام روسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديده بالرد إذا ما انسحبت الولايات المتحدة منها.
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