كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكنيست الإسرائيلي يقر قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى مشروع قرار يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين بعد انقضاء أكثر من ثلثي محكوميتهم.

ووفق القانون، فإنه يحظر الإفراج عن الأسرى بثلثي المدة للأسرى الذين أدينوا بتهم متعلقة بالقتل أو محاولة القتل أو التخطيط والتآمر للقتل.

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن "الكنيست بات وكراً لسن القوانين العنصرية المتطرفة، والتي تفوح رائحتها بالحقد والكراهية تجاه الشعب الفلسطيني عامة والحركة الأسيرة بشكل خاص"، على حد تعبيره.

وأضاف، أن "عوديد فورير عضو الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا هو من تقدم وبادر بطرح فكرة القانون، ويحتاج إلى إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانوناً نافذاً".