كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكنيست الإسرائيلي يقر قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن "الكنيست بات وكراً لسن القوانين العنصرية المتطرفة، والتي تفوح رائحتها بالحقد والكراهية تجاه الشعب الفلسطيني عامة والحركة الأسيرة بشكل خاص"، على حد تعبيره.
وأضاف، أن "عوديد فورير عضو الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا هو من تقدم وبادر بطرح فكرة القانون، ويحتاج إلى إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانوناً نافذاً".
وسن الكنيست الإسرائيلي سلسلة من القوانين التي استهدفت الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بهدف التضييق عليهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم داخل المعتقلات الإسرائيلية.
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