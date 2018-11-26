كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تنتقد استخدام روسيا للقوة في صراعها مع أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودعت الخارجية الفرنسية كلاً من روسيا وأوكرانيا إلى ممارسة ضبط النفس وتفادي التصعيد على أية حال، مشيرة إلى أن فرنسا تشعر بالقلق العميق حيال الحوادث الراهنة.
وتشهد العلاقات بين أوكرانيا وروسيا توتراً على خلفية رفض خفر السواحل الروسي عبور سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم، واصطدامه بإحدى السفن الأوكرانية واحتجازه 3 منها، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
وبررت الاستخبارات الداخلية الروسية (إف إس بي) احتجاز السفن بانتهاك الحدود.
شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تنتقد استخدام روسيا للقوة في صراعها مع أوكرانيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .