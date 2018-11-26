كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تنتقد استخدام روسيا للقوة في صراعها مع أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت فرنسا بشدة تصرف روسيا في أحدث تطورات الصراع مع أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الإثنين: "نظراً للحقائق التي علمنا بها في الوقت الراهن، فإنه يبدو أنه ليس هناك ما يبرر استخدام القوة من جانب روسيا"، وأضاف البيان "نطالب روسيا بإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المحتجزين بأسرع ما يمكن وإعادة السفن المصادرة".

ودعت الخارجية الفرنسية كلاً من روسيا وأوكرانيا إلى ممارسة ضبط النفس وتفادي التصعيد على أية حال، مشيرة إلى أن فرنسا تشعر بالقلق العميق حيال الحوادث الراهنة.

وتشهد العلاقات بين أوكرانيا وروسيا توتراً على خلفية رفض خفر السواحل الروسي عبور سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم، واصطدامه بإحدى السفن الأوكرانية واحتجازه 3 منها، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.