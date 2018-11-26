إنييستا يعترف: ” كنت أفكر في الانتحار سنة 2009″

أقر النجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا، اللاعب السابق لفري برشلونة الإسباني، والمحترف حاليا في الدوري الياباني الممتاز، بأنه فكر بشكل جدي في الانتحار في فترة من الفترات، بعد أن عانى من أزمة نفسية حادة، استوجبت خضوعه للعلاج السريري عند أحد الأطباء النفسانيين.
وفي حوار له مع برنامج “سالفادور” الذي يبث على قناة “لاسيكستا” الإسبانية، قال إنييستا، إنه عانى من مشاكل نفسية كبيرة، أدخلته في اكتئاب حاد بعد أن فقد أحد أصدقائه المقربين، وهو دالنيال خاركي، اللاعب السابق لفريق إسبانيول برشلونة، الذي توفي إثر أزمة قلبية حادة سنة 2009.
وقال إنييستا في المناسبة ذاتها، ” لقد كنت أعاني من اكتئاب حقيقي، كنت أتناول حبتين يومين من الدواء المضاد للاكتئاب، وقد فكرت فعلا في الانتحار”.
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