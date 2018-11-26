الجزائر تعلن عن مشروع اقتصادي ضخم

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن مشروع لاستغلال وإنتاج مادة الفوسفات بشراكة صينية، بقيمة 6 مليارات دولار لإنتاج 10 ملايين طن من الفوسفات سنويا.

ووقع المدير العام للمجمع النفطي الجزائري، عبد المؤمن ولد قدور، والمدير العام لشركة “سيتيك” شان كسياويجيا، عن الجانب الصيني، على اتفاقية إنجاز المشروع المندمج لاستغلال وتحويل الفوسفات والغاز الطبيعي لمناجم منطقة بلاد الحدبة بمدينة تبسة.

وتمتلك الجزائر 51% من المشروع الذي يعد واحدًا من أكبر المشاريع الاقتصادية في البلاد، مقابل 49% بالنسبة للطرف الصيني.

ومن المنتظر أن يدخل المشروع مرحلة الاستغلال في سنة 2022، وسيسمح باستحداث 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، كما سيضمن مركب الفوسفات عائدات بالعملة الصعبة تتجاوز 1.9 مليار دولار سنويا للجزائر.