العثماني يعد بولوج الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق 2021

قال سعد الدين العثماني، إن الحكومة وضعت هدفا طموحا يتمثل في تمكين المغرب من ولوج الاقتصادات الخمسين (50) الأوائل عالميا على مستوى جودة ممارسة الأعمال في أفق 2021.

وأضاف العثماني، خلال الجلسة الشهرية مساء اليوم بمجلس النواب،:”هذا هو الهدف الذي ستعمل الحكومة جاهدة على تحقيقه من خلال مباشرة عدة إصلاحات مهيكلة لصالح المقاولة المغربية وبجودة عالمية تتماشى والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي”.

وتحدث رئيس الحكومة عن تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتحديث المنظومتين القانونية والتشريعية للأعمال، وإنشاء وتعميم الشبابيك الوحيدة، وكذا تجويد الخدمات للمرتفقين.

وأضاف:”لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الهام، والحفاظ على المنحى التصاعدي والمكانة المتميزة التي أصبح يحتلها المغرب على الصعيد العالمي في مجال مناخ الأعمال، ستنكب اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال خلال الأشهر القادمة على تنزيل الإصلاحات المبرمجة”.

ويرى العثماني أن “العمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال للبنك الدولي لا يعتبر غاية في حد ذاته، بل إن الإصلاحات المرتبطة به والممارسات الناجحة يتم تعميمها على تراب المملكة ولا تتوقف عند مستوى الدار البيضاء”.