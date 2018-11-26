في أولى رحلاته المجانية..مسافرون: راضون عن “البراق”.. تجربة فريدة وما حسيناش بالوقت -فيديو

انطلقت، اليوم الإثنين، أولى الرحلات المجانية على متن قطار البراق السريع والرابط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة، بعد أن فتح مكتب السكك باب الاستفادة منعا عبر الحجز المسبق، خلال الأسبوع الماضي.

محطة الرباط أكدال، إحدى 4 محطات لتوقف القطار الجديد، شهدت صباح اليوم توافد أعداد كبيرة من المواطن الراغبين في الإستفادة من هذ التجربة بعد أن حجزوا مقاعدهم في وقت سابق سواء عبر الهاتف أو عن طريق الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

المحطة استقبلت منذ الساعة التاسعة لصباح اليوم أزيد من 6 رحلات البراق في الإتجاهين معا (البيضاء وطنجة) من بين 26 سيتم تسييرها بشكل يومي مجانا على مدى 3 أيام لتنقل ما مجموعه 41 ألف و574 مسافرا .

وأظهر مستفيديون من الرحلات المجانية، في تصريحات متفرقة “لليوم 24” عن رضاهم عن تجربة رحلات القطار الجديد حيث عبر بعضهم عن استعداده للشراء التذاكر لاحقا، فيما اعتبر آخرون أنه لن يتاح لهم ذلك إلا في حالات الإضطرار نظرا لتواضع قدرتهم الشرائية.

بالموازات مع ذلك، بدأ مكتب السكك الحديدية بتطبيق برنامج جديد لسير قطاراته والذي عرف تنويعا في أسعار التذاكر في الرحلات المتجهة نحو مدينتي مراكش وفاس، عبر خدمة قطارات “الأطلس”، وفق ما أكده توفيق بوعاريف، المدير التجاري للقطارات الإعتيادية بالمكتب.

بوعاريف كشف أيضا في تصريح ل”اليوم 24″ أن 240 رحلة قطار ستتتحرك بشكل يومي من مختلف المحطات، وتشمل رحلات رحلات البراق و62 رحلة للقطار المكوكي TNR أو “لانافيط” على المحور السككي الرابط بين الدار البيضاء القنيطرة، ثم قطارات “الأطلس”.

هذه الأخيرة ستمكن من اختصار زمن الرحلات من مدينة الدار البيضاء نحو مراكش بأكثر من ساعة من الزمن، حيث ستمتد لساعتين و35 دقيقة فقط، في حين كانت تتطلب سابقا 3ساعات و40 دقيقة.

كما لن تتعدى الرحلة على القطارات ذاتها بين مدينتي الدار البيضاء ومدينة فاس مدة 3 ساعات و20 دقيقة مستفيدة بذلك من انتهاء أشغال تثليث السكة بين الدار البيضاء والرباط وكذا بين سلا والقنيطرة.