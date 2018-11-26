شرطة طانطان تطيح بشاب هتك عرض قاصر بالعنف

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة طانطان، من إيقاف شخص قام بهتك عرض قاصر، بالعنف، وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأفاد مصدر أمني لـ”اليوم 24″، أنه بمجرد تلقي الفرقة لشكاية من قبل والدة الفتاة، وبعد الاستماع إليها وإلى الضحية، تم تكثيف الأبحاث والتحريات حول مقترف الفعل الجرمي، وتم الاهتداء إلى مكان تواجده بأحد المنازل بطانطان.

و-حسب المصدر ذاته- تم إلقاء القبض على المشتبه فيه، وبعد عرضه على الفتاة تعرفت عليه، وأفادت بأنه هو من هتك عرضها، وبعد البحث مع الموقوف ومواجهته بالمنسوب إليه-يضيف المصدر ذاته- “لم يجد بدا من الاعتراف” .

إلى ذلك، تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث و التقديم أمام العدالة.