صورة بن سلمان وكارلوس: "صورة العار" و"إهانة لإسبانيا وشعبها"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - * صحيفة "إل موندو" اليومية تنشر الصورة تحت عنوان "صورة العار"

* عضو بارز في حزب "بوديموس" اليساري يصفها بأنها "إهانة لإسبانيا والإسبان"

* حزب "أزكيرا أونيدا" اليساري يندد بصداقات العائلة المالكة ويعتبر أن عصرها قد انتهى

واجه الملك الإسباني السابق، خوان كارلوس، انتقادات حادة جدا، اليوم الإثنين، وذلك بعد نشر صورة وصفت بأنها "صورة العار" جمعته، في أبو ظبي، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يواجه اتهامات في قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي. كما اعتبر اللقاء بمثابة إهانة لإسبانيا وشعبها.

وكانت الخارجية السعودية قد بادرت إلى نشر الصورة على "تويتر"، ثم نشرت في عدة صحف إسبانية.

ونشرت الصورة، التي وضعت أولا على حساب وزارة الخارجية السعودية على تويتر، في عدة صحف إسبانية.

ونشرت صحيفة "إل موندو" اليومية الصورة تحت عنوان "صورة العار".

كما انتقد الحزبان اليساريان "بوديموس" و "أزكيردا أونيدا" المعارضان للملكية في إسبانيا اللقاء غير المتوقع بين كارلوس وبن سلمان.

وكتب العضو البارز في بوديموس، بابلو إيخينيك، على تويتر أنّ الامر يشكّل "إهانة لإسبانيا والإسبان".

وندد زعيم حزب "أزكيردا أونيدا"، ألبرتو غارزون، بصداقات العائلة المالكة الإسبانية، قائلاً على تويتر إنها "انعكاس لعصر يجب أن ينتهي".

وتابع أنّ "الملكية الإسبانية تعد مشكلة ليس فقط للشعب الإسباني كما تظهر هذه الصورة. إنّها ليست صورة عادية، إنها رمز".

يشار إلى أن العاهل الإسباني السابق، خوان كارلوس، البالغ 80 عاما، قد احتفظ بعلاقات وثيقة مع العائلة المالكة السعودية التي ساعدت إسبانيا على الفوز بعقود مربحة. وبعد سلسلة فضائح، تنازل في العام 2014 عن العرش لابنه فيليبي السادس الذي حاول استعادة سمعة النظام الملكي.

وفي مقال نشر على موقعها الإلكتروني، قالت "إل موندو" إن العاهل السابق "ملتزم ... بأن يتبنى رؤية الدولة. والآن من غير المناسب أن يظهر في صور مع ولي العهد السعودي".