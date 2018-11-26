شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جنود صهاينة في عملية دهس بمدينة الخليل الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أسفرت عملية دهس وقعت، اليوم الاثنين، بالقرب من مستوطنة شمالي مدينة الخليل الفلسطينية عن إصابة 3 جنود صهاينة، واستشهاد منفذ العملية.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز” فتتراوح إصابات جنود الاحتلال بين الطفيفة والمتوسطة، ونقلوا إلى مستشفيات القدس الغربية.

وذكرت مصادر طبية صهيونية أن منفذ العملية، الذي لم تعرف هويته بعد، قُتل عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب بلدة بيت أمر، شمالي الخليل.