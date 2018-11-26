ولي عهد البحرين : للسعودية دور محوري وفاعل في تحقيق أمن واستقرار المنطقة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:01 مساءً, 26 نوفمبر 2018 م

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي عززتها المواقف المصيرية والأهداف المشتركة الواحدة التي تجمع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأشاد سموه في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين ، بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المتميزة في دعم علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وقال سمو ولي عهد مملكة البحرين إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله هي البيت الجامع الذي يحتضن الجميع لدورها المحوري والفاعل تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، بما يسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وأكد سموه “أن مملكة البحرين تثمن عاليًا المواقف الكبرى للمملكة العربية السعودية، وأن البلدين الشقيقين جسد واحد إزاء مختلف التحديات، وهو واقع أكدته المواقف التي نحفظها إرثًا كنهج رسخه الآباء والأجداد ونتواصل عليه”.