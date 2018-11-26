هيئة رقابية: روسيا ترفع دعوى مدنية ضد جوجل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار جوجل

قالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات يوم الاثنين إن موسكو رفعت رسميا دعوى مدنية ضد شركة جوجل وقد تغرمها ما يصل إلى 700 ألف روبل (10450 دولارا) لعدم التزامها بشرط قانوني يلزمها بإزالة محتويات معينة من نتائج محرك البحث التابع لها.

وقالت الهيئة إن جوجل لم تنضم لنظام تسجيل حكومي يدرج المواقع الإلكترونية المحظورة التي ترى موسكو أنها تحتوي على معلومات غير قانونية.

وأضافت الهيئة أن القرار النهائي في القضية ضد جوجل سيصدر في ديسمبر كانون الأول.