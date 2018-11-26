انت الان تتابع الوزراء: إعلان جدول امتحانات أولى ثانوي «المعدل» غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٠ م
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ما أثير بشأن جدول امتحانات الصف الأول الثانوى، وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إنه سيتم الإعلان غدا عن جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الجديد بعد تعديله، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طمأن الطلاب على تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء تلقى شكاوى الطلاب عبر بوابة الحكومة الالكترونية.
وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقرير لرئيس مجلس الوزراء، تكليف رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، بتعديل جدول إمتحانات الصف الأول الثانوي، على أن يتم إعلان الجدول الجديد غدًا الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر الجاري.وأضاف وزير التربية والتعليم، أن جدول الامتحانات الجديد يراعي
وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقرير لرئيس مجلس الوزراء، تكليف رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، بتعديل جدول إمتحانات الصف الأول الثانوي، على أن يتم إعلان الجدول الجديد غدًا الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر الجاري.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن جدول الامتحانات الجديد يراعي أداء امتحان مادة واحدة في اليوم، مع وجود فواصل مناسبة لتفادي مناسبة رأس السنة الميلادية والأعياد الدينية، هذا بالإضافة إلى زيادة الوقت المخصص للإمتحانات نظرًا لحداثة التجربة على الطلاب.
وأوضح الوزير أنه سيتم جدولة الامتحان الأول في نهاية الترم الأول، ثم جدولة الامتحان الثاني ـ للترم الأول ـ بعد إجازة نصف العام، فهناك امتحانان للترم الأول وامتحانان للترم الثاني، ونتائج هذه الامتحانات لا تضاف للمجموع التراكمي لدفعة 2018/2019 الحالية.
شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء: إعلان جدول امتحانات أولى ثانوي «المعدل» غدا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .