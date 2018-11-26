انت الان تتابع الوزراء: إعلان جدول امتحانات أولى ثانوي «المعدل» غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٠ م

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ما أثير بشأن جدول امتحانات الصف الأول الثانوى، وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إنه سيتم الإعلان غدا عن جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الجديد بعد تعديله، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طمأن الطلاب على تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء تلقى شكاوى الطلاب عبر بوابة الحكومة الالكترونية.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقرير لرئيس مجلس الوزراء، تكليف رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، بتعديل جدول إمتحانات الصف الأول الثانوي، على أن يتم إعلان الجدول الجديد غدًا الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر الجاري.وأضاف وزير التربية والتعليم، أن جدول الامتحانات الجديد يراعي