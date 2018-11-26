انت الان تتابع المحافظين يناقش لائحة قانون الخدمة المدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٠ م

بدأت ورشة عمل حزب المحافظين التى تناقش لائحة قانون الخدمة المدنية، منذ قليل، بمقر الحزب الرئيسي، ضمن استراتيجية الحزب للنهوض بالملف الخاص بالعمال ومناقشة كل ما يختص به عبر توصيات ومقترحات مدروسة. ويحضر الورشة، كل من النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، والنائب خالد عبد العزيز، والنائبة سارة صالح. ينظم الورشة قطاع التنظيم بالحزب، برئاسة عمرو الشريف نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، وشعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب.

ويشارك في ورشة العمل عدد من قيادات حزب المحافظين، والعمال والمهتمين بتفعيل القانون.ومن الجدير بالذكر، أن حزب المحافظين نظم العديد من ورش العمل لمناقشة قانون الخدمة المدنية بحضور عمالى وبرلمانى وجماهيرى فى الآونة السابقة، حرصا منه على العمل على خروج قانون عادل يشمل حقوق جميع العاملين بالدولة بدءا من