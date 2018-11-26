كريم قاسم: «ليل خارجي» مش تافه.. وشخصية «مو» تشبهني

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض الأول لفيلم «ليل خارجى» فى القاهرة السينمائي بدورته الأربعين، كان لنا لقاء مع بطل العمل كريم قاسم الذي حدثنا عن كواليس الفيلم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م

بدور شاب تخرج في الجامعة الأمريكية، ويعمل مخرجا للأفلام، شارك الفنان كريم قاسم فى فيلم «ليل خارجى»، للمخرج أحمد عبد الله، الذي عرض فى المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الأربعين التي انطلقت من 20 نوفمبر وتستمر حتى 29 من نفس الشهر، وأشاد عدد كبير من الجمهور بالفيلم الذي رفع شعار كامل العدد فى عرضه العالمي الأول.. وكان لـ«التحرير» لقاء مع «قاسم» تحدث من خلاله عن كواليس العمل والصعوبات التى واجهتهم، والأعمال الجديدة التى يحضر لها خلال الفترة المقبلة.

عرض الفيلم على أحمد عن طريق مخرجه أحمد عبد الله، الذي هاتفه ليخبره أنه يريده معه، وقد تحمس «قاسم» للعمل معه؛ لأنه كان حلما بالنسبة له، حسبما قال، مشيرا إلى أنه يحب نوعية السينما التى يقدمها «عبد الله»، وشعر منذ الوهلة الأولى لقراءته السيناريو أن الدور مكتوب لأجله، فيقول:

عرض الفيلم على أحمد عن طريق مخرجه أحمد عبد الله، الذي هاتفه ليخبره أنه يريده معه، وقد تحمس «قاسم» للعمل معه؛ لأنه كان حلما بالنسبة له، حسبما قال، مشيرا إلى أنه يحب نوعية السينما التى يقدمها «عبد الله»، وشعر منذ الوهلة الأولى لقراءته السيناريو أن الدور مكتوب لأجله، فيقول: «هناك تشابه بيني وبين شخصية (مو) التى أجسدها في العمل، فأنا خريج جامعة أمريكية، وأعيش فى مستوى قريب من مستوى الشخصية». مساحة الارتجال التى تركها المخرج لـ«قاسم»، كانت سر نجاح شخصية «مو»، لأنها ساعدت البطل على تقديم أفضل ما لديه، حتى إن المخرج لم يسمح لهم بحفظ النص المكتوب فى السيناريو، بل كان يطلب منهم أن يأتوا إلى اللوكيشن، قارئين المشاهد فقط، حتى تخرج بشكل تلقائى، لدرجة أنهم فى كل مرة يعيدون فيها أيا من المشاهد، كان يختلف عما قبله، فكان المهم بالنسبة لهم توصيل الهدف منها، وهذا ما خلق الحالة التى تفاعل معها الجمهور فى الفيلم. واستفاد أحمد من التجربة على المستوى الشخصي والفني، وهذا المهم بالنسبة له، حيث شارك فى عدد من ورش التمثيل ليتمكن من أداء أدوار بشكل أفضل، حسبما قال، لافتا إلى أنه يحب أن يوازن بين الأعمال التجارية والمستقلة، فقد قدم تجارى قبل ذلك، مثل فيلم أولاد رزق، ومسلسل نصيبى وقمستك2، أما "ليل خارجى" فيعد من الأفلام المستقله، لكنه يرفض هذا التصنيف، لأنه ليس فيلما تافها، والكوميديا الموجودة بالعمل هي كوميديا موقف، القائمة على ما يحدث بين أفراد العمل. أحمد أكد أن دوره فى هذا الفيلم مختلف، وهو نتاج تطوره والخبرات التي اكتسبها من الأعمال التي قدمها سابقا، وكان مسؤولية كبيرة على عاتقه أن يحمل بطولته، لكن ردود الفعل التى تلقاها بعد العرض، مفرحة بالنسبة له، وتمنى أن يشارك العام القادم فى «القاهرة السينمائى»، العديد من الأفلام المصرية، لأن مصر رائدة السينما العربية، ويمكن لأفلامها أن تنافس الأفلام العالمية، على حد قوله. وعن الصعوبات التى واجهتهم قال «إحنا صورنا على مدى 8 شهور، فكانت الصعوبة تكمن فى أن أعود للشخصية مرة أخرى بعد تركها لفترة، لأننا صورنا على فترات متباعدة، فكان من الصعب إدراك التحول الدرامى للفيلم بسهولة، بالإضافة إلى أن مواقع التصوير كانت حية، فقد صورنا فى إمبابة». ومنذ فترة يشارك «قاسم» فى العديد من الأدوار خارج مصر، وأوضح الفرق بين التمثيل فى الخارج وهنا، قائلا: «هناك أشياء كثيرة مشتركة بين مصر وفى الخارج، والاختلافات فى أشياء بسيطة جدا، لها علاقة بتنظيم المواعيد، فأنا صورت فى إنجلترا وبلجيكا، وكان لدى علم بموعد البدء والانتهاء من العمل، أما فى مصر فالمواعيد ليست ثابتة». ويحضر «قاسم» حاليا لفيلم «أولاد رزق» الجزء الثانى، وفيلم آخر من المقرر أن يعرض مع بداية 2019 في بلجيكا ولوكسمبورج. يذكر أن الفيلم تدور أحداثه حول ثلاثة أشخاص من عوالم مختلفة لا يمكن أن يتلاقوا، وفجأة يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة معا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، «مو» المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، و«توتو» بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و«مصطفى» سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين "مو"، يحاول كل منهما إثبات القوة والقيادة، بينما تقع "توتو" في هذا الصراع، وتنتهي بهم الليلة في القسم.

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