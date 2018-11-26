انت الان تتابع «حرامي موبايلات الخليفة» يعترف: سرقت 5 مواطنين فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥٤ م

قررت النيابة العامة، اليوم الإثنين، حبس عاطل تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالطرق والأماكن العامة وبالتحديد منطقة الخليفة، وتبين أنه وراء ارتكاب 5 جرائم، وتمكن رجال المباحث من استعادة الهواتف المسروقة من منزل المتهم، للمجنى عليهم والتحفظ على الدراجة البخارية الخاصة بالمتهم والتى يستخدمها فى الجرائم. تعود الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من مصممة إعلان، قالت إنها حال سيرها بمنطقة السيدة نفيسة، فوجئت بقيام يستقل دراجة بخارية بسرقة هاتفها المحمول عن طريق الخطف باستخدام الدراجة البخارية وفر هاربا.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين لضباط المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.ع.م"، 31 سنة، عاطل ومقيم مساكن زينهم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها 8039 لسنة 2014م قصر النيل "خطف شيء". وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفر أحدها عن ضبطه حال