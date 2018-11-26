الان تتابع المغرب يجدد طلبه للجزائر للإعلان بشكل رسمي عن موقفها من الدعوة للحوار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
جدد المغرب، اليوم الاثنين، طلبه للجزائر للإعلان بشكل رسمي عن موقفها من الدعوة للحوار.
وقالت وسائل إعلام عربية، إن المغرب أعرب عن أسفه لكون مبادرة العاهل المغربي المقدمة للجزائر من أجل الحوار لم تشهد الرد المأمول.
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